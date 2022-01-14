Tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı Batman-Diyarbakır çevre yolunun Erköklü mevkisinde, Nusrettin Kaplan yönetiminde ki 01 DFL 69 plakalı tır, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 46 AAK 081 plakalı otomobile arkadan çarptı.

DİYARBAKIR (AA) - Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

Batman- Diyarbakır çevre yolunun Erköklü mevkisinde, Nusrettin Kaplan yönetiminde ki 01 DFL 69 plakalı tır, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 46 AAK 081 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Mehmet Akkurt yaralandı.

Akkurt, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların kaldırılması ile normale döndü.

Tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Muhyeddin Beyca - Son Dakika Haberleri

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