Batman'da pikap hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
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Batman'da pikap hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Batman'da pikap hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikabın hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde pikabın hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Hasan Aslan idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen pikap, Bağlarbaşı Mahallesi Lise Caddesinde Mehmet Külkül yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada sürücüler Aslan ve Külkül ile pikapta bulunan Selim Aras yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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