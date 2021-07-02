Batman'da motosiklet kazalarına dikkati çekmek için kask dağıtıldı

Batman'da motosiklet kazalarına dikkati çekmek ve kask kullanımı artırmak amacıyla sürücülere kask dağıtıldı.

Batman'da motosiklet kazalarına dikkati çekmek ve kask kullanımı artırmak amacıyla sürücülere kask dağıtıldı.

Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından başlatılan "Batman Kask Kullanıyor" projesi kapsamında Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde etkinlik düzenledi.

Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda 80 sürücüye kask hediye edildi.

Şahin, gazetecilere, son dönemde özellikle kurye sisteminin gelişmesiyle motosiklet kullanımının yaygınlaştığını söyledi.

Motosiklette kask kullanılmadığı takdirde kazaların ciddi yaralanmalara yol açabildiğini dile getiren Şahin, kask kullanımının yasal zorunluluk olduğunu da vurguladı.

Şahin, bu kültürünün oluşması için gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bizler de bugün yapmış olduğumuz kampanyayla bir farkındalık hareketiyle Batman sokaklarında, caddelerinde motosiklet kullanan sürücülerimizin kask kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu hususta İl Özel İdaremiz ile Emniyet Müdürlüğümüz destek oldu, 80 adet kaskı sembolik olarak hediye ettik. Bu bir başlangıç, bir mesaj. Hedefimiz, trafikteki tüm iki tekerlekli araçların sürücülerinin kask kullanmasını sağlamaktır. Bu husustaki yasal zorunluluğu da Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığı ekipleri takip edecekler. Sürücüler uyarılacak, uyarılara uymayanlara da cezai işlem uygulamaktan da geri durmayacağız. Bugün itibarıyla hedefimiz bu farkındalığı sağlamaktır."

Kask alan motosiklet sürücüsü Mehmet Nur Gönülaçar da yetkililere teşekkür ederek bundan sonra kask takacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca