BATMAN (AA) - Batman'da Kudüs Haftası dolaysıyla açıklama yapıldı.

Batman'da Peygamber Sevdalıları Platformu ile Alimler ve Medreseler Birliği, cuma namazının ardından Gülistan Caddesinde düzenledikleri basın açıklaması Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Grup adına açıklama yapan Nurettin Teymur, ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın on yıllardır ümmetin en şedit düşmanlarının esareti altında inlediğini söyledi.

Kudüs'ün kurtuluşunun ümmetin kurtuluşu olduğunu aktaran Teymur, "Kudüs ümmeti birleştirecek en güçlü bağdır. Kudüs'e sahip çıkmak, Kudüs'ü gündeme getirmek, Kudüs'ün kurtuluşu için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Açıklamaya, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin, Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçaslan, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.