Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
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Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı

AA, İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da karda mahsur kalan minibüsteki 4 kişi kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 4 kişinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 4 kişinin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Serin köyünün yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu bir minibüsteki 4 kişi yolda mahsur kaldı.

Minibüs sürücüsü Nevaf Aslan'ın yetkililerden yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 4 kişi kurtarıldı.???????

İlçede kar nedeniyle kapanan Kögçepınar, Seki ve Serin köyünün yolu da ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Gercüş, Batman, kar, Güncel, Haber

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