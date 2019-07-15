Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi

Batman Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Batı Raman kampus alanı girişinde 96 metrekare büyüklüğünde Türkiye'nin en büyük 4'üncü bayrağı göndere çekildi.

"BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR"

Törende konuşan ve en uzun bayraklardan birinin göndere çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Durmuş: "Bugün her dakika 15 Temmuz ruhu ile Üniversitemiz Batı Raman kampüsünde ilelebet dalgalanmak üzere yapımı gerçekleştirilen şanlı Türk Bayrağımızı göndere çekiyoruz. Yüce devletimizin bekasının simgesi olan şanlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmak üzere göndere çekilmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

VALİ ŞAHİN: "BİZ, BAYRAĞIMIZI YERE DÜŞÜRMEYİZ"

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'tan sonra söz alan Vali Hulusi Şahin, önemli ve anlamı bir günde ay yıldızlı bayrağı Batman Üniversitesi Batı Raman merkez kampus alanına yerleştiren Rektör Durmuş ile Üniversite yönetimine teşekkür etti. Vali Şahin, şunları kaydetti: "Örneğin Amerikalılar tişörtlerine, masa örtülerine hatta mayolarına bayraklarını koyuyorlar ve bunda bir beis görmüyorlar. Hâlbuki biz bayrağımızı yere düşürmeyiz. Sebebi ona yüklediğimiz anlamda yatıyor. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak onun için ölen varsa vatandır' diyor ya şair. Biz ona baktığımız zaman inancımızı hatırlıyoruz."

EN BÜYÜK BAYRAĞIN ÖZELLİĞİ

Batman Üniversitesi merkez kampus alanına göndere çekilen bayrağın özellikleri ise şöyle: "Direk Uzunluğu: 42 Metre, Direk kalınlığı: 08 mm, Direğin zemin derinliği: 4.90 metre, Direğin zemin genişliği: 490 metre, Zeminde kullanılan beton 270 ton, Poligon direği malzemesi: Sıcak daldırma galvaniz, Poligon bayrak direği taban çapı: 65 cm. Direğin özellikleri:Sonsuz dönerli,elektrik motorlu, kumandalı, uçak ikaz lambalı. Bayrak Ebatları: 12x8m=96 metre. Direğin zemin kısmı Ay ve Yıldız çalışması: 450x430 cm çapında ışıklı ve gece aydınlatmalı."