Batan Güneş filmi nerede çekildi? Batan Güneş ne zaman çekilmiştir? Konusu nedir, oyuncuları kim?
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Temel Gürsu'nun yönettiği Batan Güneş filmi, tv ekranlarında yayınlanıyor. Batan Güneş filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. Senaryosunu Hulki Saner'in yazdığı filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ve Necla Nazı yer almakta. Batan Güneş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Batan Güneş filmi ne zaman, nerede çekildi?
Batan Güneş filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bataş Güneş filminde Sevdiği kızla evlenebilmek için işçi olarak Almanya'ya giden köylü bir gencin hikayesini konu ediniyor. Sinema severler Batan Güneş filmi ne zaman, nerede çekildi? sorusuna yanıt arıyor.
Batan Güneş, Temel Gürsu'nun yönettiği 1978 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Hulki Saner'in yazdığı filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ve Necla Nazır oynamaktadır. Sevdiği kızla evlenebilmek için işçi olarak Almanya'ya giden köylü bir gencin hikayesinin anlatıldığı filmin yapımcılığını Hulki Saner üstlenmiştir.
- Ferdi Tayfur
- Necla Nazır
- Eray Özbal
- Coşkun Göğen
- Muadelet Tibet
- Muharrem Gürses
- İlhan Hemşeri
- Mürvet İşsever
- Sabahat Işık
Ferdi Tayfur'un oynadığı Batan Güneş filmi, 1977 yılında Antalya Serik'te çekildi.
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