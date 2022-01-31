Batan Güneş filmi nerede çekildi? Batan Güneş ne zaman çekilmiştir? Konusu nedir, oyuncuları kim?

Batan Güneş filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bataş Güneş filminde Sevdiği kızla evlenebilmek için işçi olarak Almanya'ya giden köylü bir gencin hikayesini konu ediniyor. Sinema severler Batan Güneş filmi ne zaman, nerede çekildi? sorusuna yanıt arıyor.

BATAN GÜNEŞ KONUSU

Batan Güneş, Temel Gürsu'nun yönettiği 1978 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Hulki Saner'in yazdığı filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ve Necla Nazır oynamaktadır. Sevdiği kızla evlenebilmek için işçi olarak Almanya'ya giden köylü bir gencin hikayesinin anlatıldığı filmin yapımcılığını Hulki Saner üstlenmiştir.

BATAN GÜNEŞ OYUNCULARI

Ferdi Tayfur

Necla Nazır

Eray Özbal

Coşkun Göğen

Muadelet Tibet

Muharrem Gürses

İlhan Hemşeri

Mürvet İşsever

Sabahat Işık

BATAN GÜNEŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ferdi Tayfur'un oynadığı Batan Güneş filmi, 1977 yılında Antalya Serik'te çekildi.

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