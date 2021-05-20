Son dakika haberleri: "Bataklık Operasyonu"nda 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı
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Son dakika haberleri: "Bataklık Operasyonu"nda 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Son dakika haberleri: 'Bataklık Operasyonu'nda 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 113 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası sularda farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda uyuşturucu taşıyan gemilerde tonlarca uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirilmişti. İsimleri üç defa değiştirilen Nejat Daş'a ait 'Arıkan Dadaylı', 'Martı N' ve 'Sibel D' isimli gemilere 2016 yılında İspanya açıklarında yapılan operasyonda 20 ton Fas haşhaşı ele geçirilmişti. Aynı şirkete ait 'Crown Opal' adlı gemiye uluslararası sularda yapılan operasyonda ise muz kasalarına gizlenmiş 1 ton 800 kilo kokain ele geçirilmişti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve baronlarla ilişkide olan yabancı uyruklu kişiler de vatandaşlığının tespit edildiği ülkelere bildirilmişti.

Son düzenlenen operasyonda aralarında 'Türk Escobar' olarak bilinen Nejat Daş'ın da yer aldığı 113 şüpheli gözaltına alınmıştı.

'Bataklık Operasyonu'nda ele geçirilen 30 milyon dolara da el konulmuştu. Gözaltına alınan 113 şüpheliden 26'sı sevk edidikleri mahkemece tutuklanırken, operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmının N.K., U.Ş. ve M.Ö.'nün hesaplarındaki blokenin kaldırılmasıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda şahıslara iadesinin gerçekleştirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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