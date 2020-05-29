Başverimli'nin en büyük meydanı sosyal mesafeli cuma namazı için hazırlandı
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Başverimli'nin en büyük meydanı sosyal mesafeli cuma namazı için hazırlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinin en büyük meydanında cuma namazı için sosyal mesafe hazırlığı yapıldı.

Başverimli'nin en büyük meydanı sosyal mesafeli cuma namazı için hazırlandı
29.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:45

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinin en büyük meydanında cuma namazı için sosyal mesafe hazırlığı yapıldı.

Başverimli'nin en büyük meydanı bugün kılınacak cuma namazı için hazır hale getirildi. Başverimli beldesinin büyük camisi önünde bulunan meydanda yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazı için düzenleme yapıldı. Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar ile köy imamı İsa İlham'ın da hazır bulunduğu cuma namazı hazırlıklarında belediye ekipleri sosyal mesafe ayarlaması yaptı. Metre ile ölçüm yapan ekipler, en az 1 buçuk metre mesafe ile yerleri boyayarak cemaatin duracağı noktaları belirledi.

İlçe Müftülüğünün önerisi ile Şırnak Valiliğince belirlenen cuma namazı kılınacak camiler arasında Başverimli Camisi de bulunuyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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