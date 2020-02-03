Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek?
Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olan başrolün yazımında şüpheye düşülmektedir. Başrol ve baş rol yazmak konusunda karasız kalanlar Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek sorularının yanıtlarını soruyor Peki, başrol nasıl yazılır?
Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan başrol kelimesi, başrol ve başrol şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek? İşte TDK'ya göre başrolün doğru yazımı!
TDK YA GÖRE BAŞROL NASIL YAZILIR?
Baş rol: Yanlış
Başrol: Doğru
BAŞROL NE DEMEK?
(ba'şrol), Türkçe baş + Fransızca rôle
1. isim Tiyatro veya sinemada en önemli rol.
2. isim, mecaz Bir işte önemli, etkili olma durumu.