03.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:07

Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan başrol kelimesi, başrol ve başrol şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek? İşte TDK'ya göre başrolün doğru yazımı!

TDK YA GÖRE BAŞROL NASIL YAZILIR?

Baş rol: Yanlış

Başrol: Doğru

BAŞROL NE DEMEK?

(ba'şrol), Türkçe baş + Fransızca rôle

1. isim Tiyatro veya sinemada en önemli rol.

2. isim, mecaz Bir işte önemli, etkili olma durumu.

Haber Videosu