Başörtüsü Yasağı İsteyen Türkiye Kökenli Bakana, Katolikler Destek Vermedi

BAKAN Demir, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" dedi. Bu nedenle ülke genelindeki okullarda başörtüsünün yasaklanmasını önerdi.

Demir, önerisine gerekçe olarak, giderek daha fazla küçük yaştaki kız çocuğunun başörtüsü takmaya zorlanmasını gösterdi.

Zühal Demir, kız çocuklarının erken yaşlarda ya da ilk adetlerinde, aile namusu ya da erkeklerin davranışlarından sorumlu olmaması gerektiğini vurguladı. Demir, "Okullarda bu eşitsizliği normalleştirmemelisiniz. Onlara daha sonra kendi seçimlerini yapabilmeleri için eşitliği tattırmalısınız" görüşünü dile getirdi.

Başörtüsünün, 'bedeni' değil, 'kadını' saklayan bir kıyafet olduğunu söyleyen Belçikalı bakan, bunu örtüp örtmemeye ileride kızların kendilerinin karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

'HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL'

Ancak bu öneri, ülkedeki okulların büyük bölümünün bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi karşı çıktı. Katolik eğitiminin başındaki isim olan Lieven Boeve, başörtü yasağının hükümetin işi olmadığını söyledi.

Bir kız çocuğunun kendi iradesi dışında başörtüsü takmaya zorlanması durumunda okulların buna müdahale ettiklerini belirten Belçikalı yönetici, "Böyle bir baskı durumunda okul zaten başörtüsünü yasaklayabiliyor" dedi. Boeve, politik baskı ve yasak kararının okullara ve öğrencilere yardımcı olmayacağını savundu.

'BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENME ŞANSI VERDİK'

Flaman Toplum Eğitimi (GO) sorumlusu Raymonda Verdyck da, eğitim kurumlarında sadece türban değil, bütün dini simgelerin kullanılmasını engelleyen bir düzenlemenin zaten var olduğunu söyledi. Verdyck, "Ama biz yasaktan değil, önlemlerden söz ediyoruz. Bütün gençlere aynı masa etrafında toplanıp konuşma ve birlikte yaşamayı öğrenme şansı verdik" dedi.

GENT KENT YÖNETİMİ YASAĞI KALDIRMIŞTI

Belçika'nın Gent kenti yönetimi, yaz başında okullardaki başörtüsü yasağının, günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasına karar vermişti.

Bu karar başta aşırı sağcılar olmak üzere, çeşitli kesimler tarafından eleştiriliyor.