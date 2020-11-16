Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
16.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:36
Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak. Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı 23:00'de başlayacak.
BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.