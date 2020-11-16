Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
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Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

16.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:36
Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı 17 Kasım Salı günü oynanacak. Baskonia-Fenerbahçe Beko Maçı 23:00'de başlayacak.

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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