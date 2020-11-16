Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?

Baskonia ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Maçı Buesa Arena'da, Vitoria Gasteiz'de'da oynanacak. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?