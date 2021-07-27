Baskil'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Çiğdemlik köyünde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Çiğdemlik köyünde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çiğdemlik köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören köylüler ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, itfaiye ekipleri ve köylülerin büyük uğraşları sonunda çıkan yangının evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirterek, "En büyük tesellimiz can ve mal kaybının olmaması. Çok geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan