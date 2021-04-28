Basketbol kaç kişiyle oynanır? Basket bol saha ölçüleri!

Türkiye'de takip edilen spor dalı olarak bilen basketbol, Türkiye'de ve Avrupa ile beraber Amerika'da ve pek çok farklı ülkede lig usulü üzerinden oynanmaktadır. Basketbol kaç kişiyle oynanır? Basket bol saha ölçüleri!

Türkiye'de takip edilen spor dalı olarak bilen basketbol,Türkiye'de ve Avrupa ile beraber Amerika'da ve pek çok farklı ülkede lig usulü üzerinden oynanmaktadır. Basketbol kaç kişiyle oynanır? Basket bol saha ölçüleri!

BASKETBOL KAÇ KİŞİYLE OYNANIR?

Basketbol maçında her takımda 5 oyuncu bulunur. 5 oyuncu farklı mevkilerde bulunur. Takımlar sahaya 12 kişi çıkar ve 7 kişi yedek olur.

BASKETBOL SAHA ÖLÇÜLERİ

Basketbol saha ölçüleri nedir? Saha uzunluğu 28 metre, genişliği ise 15 metredir. Futbol sahası gibi ikiye bölünmüş ve başlangıç çizgisi ortada bulunur.