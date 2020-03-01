Başkentte "Sokak Köpekleri Etkinliği" düzenlendi

01.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:36

Sokakta Kalanlar Hayvan Koruma ve Kurtarma Derneği (SOKAKDER) tarafından insanlar ve sokak köpekleri arasındaki etkileşimin konuşulduğu "Sokak Köpekleri Etkinliği" düzenlendi.

SOKAKDER Başkanı Faruk Açık, Atakule'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, küçük bir işletme sahibi olduğunu ve işten arta kalan zamanlarda sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Gönüllü çalışmalarını kurumsallaştırmak adına SOKAKDER'i kurduklarını kaydeden Açık, sokak hayvanları sorununun "aşılamaz hale geldiğini", şehirleşmeyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarının daraldığını anlattı.

Sokak hayvanlarının insan hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Açık, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşlara hayvan haklarını korumak için birleşme çağrısında bulundu.

Etkinlikte, Açık'ın sokak köpeklerine yönelik mini belgesel gösteriminin yanı sıra insanlar ve sokak köpekleri arasındaki etkileşimin konuşulduğu "Sokak Köpekleri Bilinçlendirme Semineri" ve köpek gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA