Başkentte sahte tütün operasyonu: Zula olarak kullandığı yerde 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Başkent'te bir binanın sığınağına ve aynı binada bulunan iş yerine yapılan operasyonda sigarayapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 14 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.