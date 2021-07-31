Başkentte sahte tütün operasyonu: Zula olarak kullandığı yerde 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Başkentte sahte tütün operasyonu: Zula olarak kullandığı yerde 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Başkentte sahte tütün operasyonu: Zula olarak kullandığı yerde 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te bir binanın sığınağına ve aynı binada bulunan iş yerine yapılan operasyonda sigarayapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 14 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Başkent'te bir binanın sığınağına ve aynı binada bulunan iş yerine yapılan operasyonda sigara

yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 14 kilo 200 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Keçiören ilçesinin Aktepe semtindeki bir binanın sığınağında kaçak tütün saklandığının ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçerek söz konusu yere operasyon düzenledi. Operasyon sonucu apartmanın sığınağında yapılan aramalarda faturası bulunmayan 14 kilogram 200 gram kıyılmış tütün, hazır olarak sarılmış 10 bin 500 adet sigara, 600 adet boş makaron, 195 adet orijinal paketlerden sökülmüş bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin aynı binanın altında dükkanı olan C.A.'ya ait olduğunun öğrenildi. İşletme sahibi C.A.'ya idari yaptırım uygulanırken olay hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başkentte sahte tütün operasyonu: Zula olarak kullandığı yerde 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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