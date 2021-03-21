Başkentte Kovid-19'a karşı "dinamik" denetimler yeme içme yerlerinde devam etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde Kovid-19 mücadele kapsamında iş yerleri denetlendi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Kovid-19 mücadele kapsamında iş yerleri denetlendi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve beraberindeki heyet, ilçedeki yeme içme yerlerini denetledi.
Denetimlerde ekipler, iş yerlerinde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Kaymakam Sırmalı, çalışanlar ve müşterilere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
İlçede genel itibarıyla kurallara uyulduğunu dile getiren Sırmalı, iş yeri sahibi ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak