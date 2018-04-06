Başkentte Kaza Üstüne Kaza

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin iki aydınlatma direğine çarpmasının ardından ilk yardım ekipleri üç yaralıya müdahale ederken trafiğe kapanan yoldan gelerek kaldırımdaki yayaların arasına dalan otomobil de bir kişiye çarparak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Barış K'nin kullandığı 06 BC 0406 plakalı otomobil, Talatpaşa Bulvarı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu önünde kontrolden çıkarak refüjdeki iki aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özkan Barış K. ile araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı.

Direklerin devrildiği bulvar çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada Bayram G'nin kullandığı 06 SGC 98 plakalı araç trafiğe kapanan yoldan kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı.

Bu esnada kaldırımda bulunan birkaç kişi kaçarak canlarını kurtardı. Aracın çarptığı TCDD güvenlik görevlisi Selçuk Korkmaz Özdemir ise yol ortasına savruldu.

Ağır yaralanan Özdemir'e ilk müdahaleyi diğer kaza için olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

Özdemir ilk yardım ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alınarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Diğer yaralılar da olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araç sürücüsü 233 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından güçlükle ayakta durabilen ve muayenesinde 233 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Bayram G. gözaltına alındı.

Bu sırada aracın ön koltuğunda uyuyan ve kazaya rağmen uyumaya devam eden kişi polislerin dikkatini çekti. Emniyet güçlerince uyandırılan ve alkollü olduğu belirlenen Volkan B'nin kaza yaptıklarından habersiz olması polisleri şaşırttı.

İki ayrı kazayla yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan bulvar, araçların ve aydınlatma direklerinin kaldırılmasının ardından yenide trafiğe açıldı.