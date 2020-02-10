Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 07:14
Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ilçesi Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Görgülü ailesi doğal gaz sızıntısı nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sızıntıyı farkeden ailenin ihbarıyla olay yerine 112 acil, ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen Fikret, Hatice, Mehmet Can Görgülü ile 2-3 yaşlarındaki bebek ambulansla hastaneye götürüldü.

Başkentgaz ekibi, apartmanın doğal gaz tesisatında inceleme yaparak dairedeki sızıntıyı giderdi.

Kaynak: AA
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