Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu
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Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç kadın, iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:49
Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

'da yaşanan olayda iddiaya göre Selman K., Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye K'yi (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

EŞİ, KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye K'nin öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu
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