Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Başkentte terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA - Başkentte terör örgütü FETÖ'nün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle faaliyette olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle irtibatı olan 10 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, 3. Sayfa, Haber

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