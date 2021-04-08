Başkentte boş arazideki çöp poşetlerinde çok sayıda ölü köpek bulundu
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Başkentte boş arazideki çöp poşetlerinde çok sayıda ölü köpek bulundu

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Başkentte boş arazideki çöp poşetlerinde çok sayıda ölü köpek bulundu

Ankara'da, boş arazide poşetler içinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

Ankara'da, boş arazide poşetler içinde çok sayıda ölü köpek bulundu.

İmrahor Mahallesi yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, boş araziye poşetler içerisine koyularak bırakılmış köpek ölülerine rastladı.

Açık'ın durumu iletmesinin ardından yetkililer ve bazı hayvanseverler de buraya gitti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Açık, olay yerinden geçtiği sırada, saat 18.00 civarında çöp poşetlerinin içerisinde ölü köpekleri gördüğünü ifade etti.

Dere yatağına atılmış poşetlerde yavru köpek ölülerinin de bulunduğunu bildiren Açık, köpeklerin ölülerinin çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.

Açık, "Onlarca çöp poşeti içerisinde, onlarca ölü köpek var." diye konuştu.

Ola yerinin Mamak ile Çankaya ilçelerinin sınırlarında bulunduğunu belirten Açık, köpeklerin ölümüne neden olanların bulunmasını istediklerini dile getirdi.

Açık, durumu belediye yetkilileri, emniyet bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ve hayvanseverlerin derneklerine ilettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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