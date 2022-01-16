Başkentin eski buluşma noktaları "Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar" sergisinde - Haberler
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Başkentin eski buluşma noktaları "Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar" sergisinde

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara'nın ortak hafızası ve kültürü olan eski buluşma mekanlarının fotoğraflarının yer aldığı "Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'nın ortak hafızası ve kültürü olan eski buluşma mekanlarının fotoğraflarının yer aldığı "Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Çankaya Kent Konseyi tarafından Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergide, başkentlilerin hafızasında yer eden; buluşma, kavuşma veya ayrılıkların tanığı olan Gima önü, Büyük Sinema ve pastaneler gibi mekanlara ait fotoğraflar yer alıyor.

Kentlilik bilincinin gelişimine katkı sunmayı, hemşehrilerin dayanışmasını sağlamayı ve artırmayı amaçlayan sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, geçmişte Çankaya'da var olmuş kültürel mirasların hatırlanmasına yardımcı olmak için sergiyi açtıklarını söyledi.

Sergi için yaklaşık bir yıl çalıştıklarını belirten Coşar, "Şehrin herkese dair ortak kültürünü, ortak hafızasını canlandırmaya çalıştık. Bu toplumu var eden kişisel ve toplumsal hafızaları bir araya getirmeye çalıştık." dedi.

Coşar, sergiyi seri olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını, ayrıca bir kent müzesi oluşturarak kent hafızasını canlı tutmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Başkentin eski buluşma noktaları Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar sergisinde

Başkentin eski buluşma noktaları Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar sergisinde

Başkentin eski buluşma noktaları Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar sergisinde

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Ankara'nın ortak hafızası ve kültürü olan eski buluşma mekanlarının fotoğraflarının yer aldığı "Bir Zamanlar Varlardı-Buluşmalar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

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