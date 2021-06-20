Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi
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Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi

Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Polatlı ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Rüzgarın da etkili olduğu sağanak yağış taşkınlıklara yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken birçok evin su bastığı öğrenildi. Şentepe mahallesinde de bir evin istinat duvarı çöktüğü yaralının olmadığı öğrenildi. Alt geçitlerinde sular altında kalması sonucu birçok araç mahsur kaldı.

Polatlı-Ayaş yolunda da iki ayrı kaza meydana geldi. Yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda bir araç şarampole devrildi. 5 kişi yaralandı. Aynı bölgede başka bir tır da şarampole devrildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile şoför araçtan çıkartıldı. Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Bedri Sinan Taşpınar/ İHA)

Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi
Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi
Son dakika gündem: Başkent'te yağış beraberinde kazaları da getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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