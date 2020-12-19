Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen "9. Bilkent Turizm Forumu"na katıldı.

Covid-19 sürecinden dolayı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Pandemi Sonrası Turizm: Yeni Bir Gelecek" konulu uluslararası forumda Büyükşehir Belediyesini temsil eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen katıldı.

Durum tespiti yaparak sivil toplum kuruluşlarıyla ve akademik çevrelerle iş birliği yaptıklarını belirten Ödemiş, uluslararası düzeyde düzenlenen turizm fuarında şunları kaydetti:

"Ankara olarak tarih ve doğa anlamında çok önemli kazanımlarımız. Bizim kanaatimize göre bu yeni dönemde paket tur dediğimiz kitle turizminin yanı sıra asıl dar grupların hareket ettiği kültür turizminin gelişeceğini ön görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı bu sürece hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ankara turizm ile anılmıyor. Oysaki UNESCO geçici listesinde 4 tane önemli eserimiz var. Bu aslında Ankara'nın kültür ve tarih konusunda potansiyeli olduğunun göstergesi. Bizim görevimiz var olan bu zenginliği pandemi sonrası gelişecek olan yeni konsepte hazırlamak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı