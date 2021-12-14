"Başkanlık Sisteminin Sonuçları ve Ülkemiz İçin Doğru Vizyon Nedir? " konferansı gerçekleştirildi.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve Av. Eğt. Ece Güner Toprak'ın konuşmacı olduğu "Başkanlık Sisteminin Sonuçları ve Ülkemiz İçin Doğru Vizyon Nedir? " başlıklı konferans, 13 Aralık Pazartesi günü 14. 40 16. 00 saatleri aralığında gerçekleşmiştir.

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