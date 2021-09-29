Başkanlar Kaymakam Zeyrek'i ziyaret ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkanlar Kaymakam Zeyrek'i ziyaret ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkanlar Kaymakam Zeyrek'i ziyaret ettiler

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, Pasinler Kaymakamlığı görevine atanan Emre Zeyrek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

PASİNLER, ERZURUM (İHA) - Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı, Pasinler Kaymakamlığı görevine atanan Emre Zeyrek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Zeyrek'e aktardı. Pasinler Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Dölekli, "Pasinler Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Bundan sonra da Kaymakamlığımızla el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Pasinler'in yarınlarının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bir kez daha Kaymakamımıza ilçemize hoş geldin diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Emre Zeyrek ise ziyarette Başkan Dölekli ve Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ve Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ayrancı'ya kendisine gösterdikleri ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Pasinler için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Hulusi Akar Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Gökhan Töre Balotelli Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Olaf Scholz Münir Karaloğlu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkanlar Kaymakam Zeyrek'i ziyaret ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:31:43. #1.12#