Başkandan sokak köpeklerine yuva
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Başkandan sokak köpeklerine yuva

Niğde'nin Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpeklerinin kışı kolay geçirmeleri sağlamak amacıyla kayadan oyma 17 yuva yaptırdı.

05.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:40
Başkandan sokak köpeklerine yuva

'nin Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak köpeklerinin kışı kolay geçirmeleri sağlamak amacıyla kayadan oyma 17 yuva yaptırdı.


Başkan Güzel, Çiftlik'te yaşayan sokak köpeklerinin soğuktan ve yağışlardan korunması için dağların eteklerindeki kayaları oydurarak yuva yaptıklarını söyledi.

İlçelerinde kış şartlarının çetin geçtiğini belirten Güzel, hayvanların üşümemesi için 17 yuva, 5 yemek ve su kabı yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA
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