Başkan Zorluoğlu'ndan TTSO'ya ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Zorluoğlu, Hacısalihoğlu ile devam eden ve planlanan projelerle ilgili görüşme gerçekleştirildi.

Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasına etkileri, sağlanan destekler ve kredi çalışmalarıyla ilgili Zorluoğlu'na bilgi verdi.

Üyelerden gelen talepler ve çözüm önerilerini TOBB kanalıyla bakanlıklara ilettiklerini belirten Hacısalihoğlu, birçok konuda hızlı çözümler elde edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Hacısalihoğlu, süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizerek, "Sağlanan destekler ve kredi imkanları ile hem üyelerimizin üretimlerini ve istihdamlarını korumaları hem de bu zor süreçte finansmana daha kolay ulaşmalarının sağlanması olumlu gelişmeler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Zorluoğlu ise TTSO'nun Trabzon için gayret gösterdiğini ve projeler ürettiğini söyledi.

Pandemi sürecini ülkenin en az hasarla atlatmasının gayreti içinde olduklarını ifade eden Zorluoğlu, "Trabzon özelinde ise güçlü olduğumuz turizm sektöründe pandemi salgını aşağı seyrederse temmuz, ağustos ve eylül ayları kullanılabilir. Bu konuda görüşmelerimizi sürdürelim ve hazırlığımızı yapalım." diye konuştu.

Zorluoğlu, Ortahisar İçme Suyu Projesi, yağmur suyu ve kanalizasyon projeleri, Meydan cephe sağlıklaştırma projesi, otogar ve Moloz Camisi etrafına yapılan yeni yaşam ve rekreasyon alanı çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaştığı ziyarette, Yatırım Adası ve kuyumcu kent projesine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA