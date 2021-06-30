Başkan Yücel Yılmaz Özel Güvenlik Haftası'nı Kutladı
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Başkan Yücel Yılmaz Özel Güvenlik Haftası'nı Kutladı

Başkan Yücel Yılmaz Özel Güvenlik Haftası'nı Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, makamında ağırladığı özel güvenlik görevlisi personelinin haftalarını kutlayarak onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, makamında ağırladığı özel güvenlik görevlisi personelinin haftalarını kutlayarak onlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı bir grup personel ve Şube Müdürü İsmail Erdoğan, Başkan Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Burada yapılan sohbette Başkan Yücel Yılmaz vatandaşların güvenlik ve huzuru için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarının başarısıyla gururlandığını dile getirerek "Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun yürürlüğe girdiği tarihin 17. yıl dönümü olan 26 - 30 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası münasebetiyle belediyemize bağlı 63 birimde, 261 personel ile 24 saat 3 vardiya halinde; ilk temas noktasında pek çok olayda ilk önlemleri alıp, yetkisi dahilinde müdahale ederek, can ve mal güvenliğini sağlayan belediyemiz bünyesinde ve diğer yerlerde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerimizin günü ve haftasını tebrik ediyor, görevi başında şehit ve gazi olmuş tüm arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. " şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemine dair yapılan sohbet sonrası personel ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yılmaz, personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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