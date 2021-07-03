Başkan Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
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Başkan Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu

Başkan Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programına destek verdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen 2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programına destek verdi.

Başkan Yılmaz'ın kurban vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı adına Toroslar İlçe Müftüsü Bayram Danacı kabul etti. İlçe Müftüsü Danacı, yaptığı bağıştan dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Başkan Yılmaz, "Yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla yürütülen bu kampanyaya bağış yaparak, katkıda bulundum. Bu kampanya, toplumsal dayanışmanın da en güzel örneklerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına ve kampanyada görev alan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Kurban ibadetimiz hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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