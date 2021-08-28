BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİAtatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ile birlikte enstitü sahasını gezen Başkan Vekili Tutuk, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ile birlikte enstitü sahasını gezen Başkan Vekili Tutuk, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şehrin her noktasını prestijli bir hale getirmek istediklerini belirten Başkan Vekili Tutuk; "Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ile birlikte enstitümüzü gezerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizin her noktası için çalışıyoruz. Araştırma enstitümüz ise yapmış olduğu çalışmalarla zaten bir marka. Hem burayı hem de belediyemizle yapacağımız, katkı sağlayabileceğimiz konuları karşılıklı olarak görüştük" dedi.

Kaynak: Habermetre