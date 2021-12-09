Başkan Topaloğlu: "Sporcularımızın yanındayız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Topaloğlu: "Sporcularımızın yanındayız"

Başkan Topaloğlu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

19-24 Kasım tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda 19 Mayıs Belediye Spor Kulübünün lisanslı sporcusu Sinem Özkan 68 kiloda büyükler kumite kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca, sporcu Sinem Özkan'ın da aralarında yer aldığı Büyükler Kadın Kata Takımı da dünya üçüncülüğü kazanarak bronz madalya sahibi oldu.

19 Mayıs Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sporcumuzu öncelikle tebrik ediyor, 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Kardeşimizin yolu açık olsun. Bizler onun her zaman yanındayız" dedi. - SAMSUN

Başkan Topaloğlu: Sporcularımızın yanındayız

Başkan Topaloğlu: Sporcularımızın yanındayız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title