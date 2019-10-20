Başkan Tarhan'dan 'Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılsın' çağrısı

20.10.2019 14:42

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, M.Ö. 315-245 yıllarında yaşamış olan astronomi biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un anıt mezarının, bir sebze bahçesi içerisinde yer aldığını ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Tarhan, mezarın gün yüzüne çıkarılması için destek istedi.



Başkan Tarhan, milattan önceki yıllarda Mezitli ilçesinde yaşadığı belirlenen ve Soli Pompeiopolis içerisine gömülen Aratos'un özel bir mülke ait arazide bulunan mezarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tarhan, yaptığı açıklamada, astronomi biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos'un, Mezitli'de yaşamış olmasına karşın yeterince değerlendirilemediğinin altını çizerek, "Astronotlar aya ilk kez ayak bastığında NASA'nın talimatı ile aydaki kratere Aratos'un adı verilmiştir. Dünya böyle bir bilim adamımıza değer verirken, Aratos'un Mezitli'de bulunan anıt mezarını gün yüzüne çıkaramamış olmamız acıdır, üzücü bir durumdur. Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde anıt mezarının bulunduğu alan günümüzde tarım arazisi olarak kullanılıyor. Maalesef her geçen gün tahribat daha da artmakta, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır" dedi.



Soli Pompeiopolis sütunlarının ve amfi tiyatronun batısındaki höyük içerisinde bulunan mezarın, bir vatandaşın mülkiyetindeki sebze alanı içerisinde yer aldığına dikkat çeken Tarhan, "Bu alandaki yaklaşık 500 metrekare alanda yapılacak kazı çalışması ile Aratos'un mezarı ortaya çıkarılacak ve tüm dünya Mezitli'nin, Mersin'in adını duyacaktır. Turizm alanında önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.



Başkan Tarhan'dan çağrı



Mezar özel mülkiyet içinde kaldığından gerekli koruma çalışmasının da yapılamadığını dile getiren Başkan Tarhan, "Mersin'in turizm geleceğinden söz edenler bu somut olgu üzerine durmalı ve destek sağlamalıdırlar. Mersin milletvekillerinin tümüne, reel sektöre ve iş insanlarına çağrı yapıyorum ve soruyorum: Sizler bu konuda neden suskunsunuz? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda destek olması için çaba göstermeniz zor mu?" sorularını yöneltti.



Mezitli Belediyesi'nin kısıtlı imkanları ile bu alanda kamulaştırma ve düzenleme çalışmasının imkansız olduğunu vurgulayan Tarhan, "Biz ancak alanın yakınında bir noktaya Aratos'un mezarını gösteren bilgilendirme tabelası dikerek halkımızın bu konuya duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Görev bakanlığın olmasına karşın belediyemizin bütçesi uygun olsa elbette biz bu işi de isteriz, mezarı konusunda ısrarlıyız. Çağrımı sürekli yenileyeceğim. Mersin'i sevmek hamasi sözlerle olmaz. Herkesin bu konuda sesimizi duymasını bekliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA