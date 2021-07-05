Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi

Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, halk günü uygulamasını hayata geçirdi.

Çorum'un İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, halk günü uygulamasını hayata geçirdi.

Göreve geldiği günden itibaren her platformda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ali Sülük, halk günü uygulamasıyla halkın dertlerini dinliyor. İskilip'te gönül belediyeciliği şiarıyla hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşları kucaklayan bir anlayışla hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Sülük, "Düzenli hale getireceğimiz halk günü uygulamamız sayesinde insanlarımızın derdiyle dertlenip, yaşadıkları sorunlarına birlikte çözüm arayacağız. İnsanlarımızla doğrudan temas kuracak, bu sayede yaşanan sorunları daha hızlı çözme imkanı bulacağız. Belediyemizin kapıları bütün vatandaşlarımıza daima açık olacaktır. İskilip'te gönül belediyeciliğinin farkını ortaya koyacağız" dedi.

Sadece halk günü uygulaması ile değil, mahalle ve esnaf ziyaretleri ile halkın içinde olacağının altını çizen Sülük, "Öncelikli hedefimiz insanlık, ilk amacımız da kronikleşen sorunları ortadan kaldırmak. İnsanlarımıza dokunan, kederiyle kederlenip, acısını paylaşan, sevincine ortak olan ve gönüllerin bir araya gelmesini sağlayan yönetim anlayışını hakim kılacağız. Dört duvar arasına sıkışan bir anlayışı asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi
Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi
Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Ebru Gündeş Kartal Tibet
Spor Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Sülük vatandaşların şikayetlerini dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:12:52. #1.15#

title