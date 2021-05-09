Başkan Sülük'ten şehir annelerine anlamlı ziyaret
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Başkan Sülük'ten şehir annelerine anlamlı ziyaret

Başkan Sülük'ten şehir annelerine anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Anneler günü münasebetiyle şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek "Anneler Gününü" kutladı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Anneler günü münasebetiyle şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek "Anneler Gününü" kutladı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ünlü ile şehit annelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Sülük, çiçek takdim ettiği şehit anneleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı ziyarette aileler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Sülük'e teşekkür etti.

Şehit anneleri ve ailelerinin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Sülük, "Amacımız Anneler gününde şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek, yanlarında olmak. Bu kapsamda, anneler gününde şehit ailelerimizin evlerine konuk olduk. Anneler gününde şehit ailelerinin yanında olmaktan mutluluk duyduk. Şehit annesi ve aileleri başımızın tacı. Güçlü toplumlar annelerimizin ellerinde şekillenir ve omuzlarında yükselirler. Biz her birey olarak annelerimizi yılın 365 günü başımıza taç, gönlümüze rehber kabul ederiz. Anneler Günü'nü, bu duygularımızı ifade etmenin bir simgesi olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan anneler gününde, vatanımızın korunmasını canını feda eden şehitlerimizin annelerini yalnız bırakmak istemedik. Onların sorunlarını çözmek ve yanlarında olmak bizim için en önemli görevler arasında yer alıyor. Biz sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor; vatan uğruna can veren kahraman askerlerimizin anneleri başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş annelerimizin ve sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ÇORUM

Başkan Sülük'ten şehir annelerine anlamlı ziyaret
Başkan Sülük'ten şehir annelerine anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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