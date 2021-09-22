Başkan Şimşek'ten Vali Soytürk'ten biber için destek istedi

ELBEYLİ (İHA) - Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek, ilçenin gelir kaynaklarından olan biber için destek istedi.

Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek, Elbeyli yöresine ait biber ikram etti. Başkan Şimşek, "İlçemizde rekoltesi yüksek olan kendine özgü aroması, tat ve kalitesi yüksek salçalık biberimizi hak ettiği yere taşımak, buna dayalı sanayi sektörü oluşturmak genelde de ilçemizdeki genel durumla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptık bu anlamda valimize, Elbeyli Biberi taktim ettik. Bizlere verdikleri ve verecekleri desteklerden ayrıca misafirperverliklerinden ötürü sayın valimize teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS

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