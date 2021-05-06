Başkan Şimşek'ten esnafa bayram müjdesi; başvurular başladı…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dün yaptığı açıklamada 'Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz' diyerek 1000 TL'lik esnafa destek müjdesini vermişti. Başkan Ramazan Şimşek bugün başvuru detaylarını açıkladı.

"Esnaflarımız karanlık sokağın aydınlığıdır" açıklamasında bulunarak Gölbaşı'ndaki esnafa 1000 TL'lik destek vereceğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bu kapsamda Gölbaşı'nda bulunan yerel sanatçılarında bu destekten yararlanacağını açıkladı. Yerel sanatçıları temsilen Başkan Ramazan Şimşek 'i makamında ziyaret eden Yerel Sanatçı Ekrem Kara, Hüseyin Aşkın, Ferhat Aşkın'a sohbet esnasında müjdeyi açıklayan Başkan Ramazan Şimşek "Dün Gölbaşı Belediyesi olarak bu zor dönemde esnafımıza 1000 TL nakdi yardımda bulunacağımızı ve gerekirse projelerimizden vazgeçeceğimizi ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi açıklamıştık. Siz değerli yerel sanatçılarımıza da bu süreçte 1000 TL'lik nakdi yardım vereceğimizi müjdelemek isterim. Bizler sizlerin yanındayız. Sizlerin sağlıklı, huzurlu olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.Sizler bizim yüzümüzü güldüren, nağmelerinizle bizleri farklı diyarlara götüren değerlerimizsiniz" dedi.

Ziyaret sonrası Ekrem Kara, bağlama çalarak ufak bir konser verdi. Yerel sanatçılar Başkan Ramazan Şimşek'e destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler