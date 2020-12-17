Başkan Sarı: "Açık hava müzesi görünümündeki Amasya'mız doğal bir film platosu"
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Başkan Sarı: "Açık hava müzesi görünümündeki Amasya'mız doğal bir film platosu"

17.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:13
Başkan Sarı:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açık hava müzesi görünümündeki tarihi kentin doğal bir film platosu konumunda olduğunu belirtti.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açık hava müzesi görünümündeki tarihi kentin doğal bir film platosu konumunda olduğunu belirtti.

1470'te Amasya'da doğan Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek olan 'Yavuz' adlı 3 sezonluk dizinin Şubat ayında başlaması planlanan çekimleri için şehre gelen yapımcı ve senarist Bilal Kalyoncu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirten Belediye Başkanı Sarı, "Bilal kardeşimizden Yavuz Sultan Selim projesini duyunca heyecanlandık. İstanbul'daki görüşmemizde bizleri misafir ettiler. Orada yüzeysel yaptığımız görüşmenin ardından kendilerini şehrimize davet ettik. Geldiler ve o güzellikleri canlı olarak görme fırsatı yakaladılar. Şehrimizde çekimleri yapılacak olan 'Yavuz' dizisinin Amasya'mız için hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Başkan Sarı, Bilal Kalyoncu ve beraberindekilerle Vali Mustafa Masatlı'yı da ziyaret ederek Cengiz Coşkun, Hazal Filiz Küçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ile yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in de rol alacağı ve ilk etapta dijital platformlarda yayınlanacak dizinin çekimleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. - AMASYA

Başkan Sarı: 'Açık hava müzesi görünümündeki Amasya'mız doğal bir film platosu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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