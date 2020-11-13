Başkan Şahin, personelle bir araya geldi
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Başkan Şahin, personelle bir araya geldi

13.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:53
Başkan Şahin, personelle bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kurum içi personel ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kurum içi personel ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı'da yapılan çalışmalarda başrolde olan kurum içi personeller ile Belediye Başkanı Birol Şahin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Başkan Birol Şahin'in yanı sıra toplantıya kurum içinde görevli tüm müdürler ve personeller katılım sağladı. Toplantı da Kaynaşlı Belediyesi'nin çalışma usul ve esasları ile vatandaş odaklı hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. - DÜZCE

Başkan Şahin, personelle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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