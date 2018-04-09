Başkan Şahin İş'te Eşit Kadın Sertifikası Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İş'te Eşit Kadın Sertifikasını aldı. Böylece, Büyükşehir Belediyesi yönetimdeki kadın gücüyle İş'te Eşit Kadın Sertifikasını alan ilk kamu kurumu oldu.

Başkan Şahin'le kadın dostu şehir kimliğiyle öne çıkan Gaziantep, kadına verdiği önemi her fırsatta gösterdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar, çeşitli kurum ve kuruluşların dikkatini çekti. İş'te Eşit Kadın Sertifikasını almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atmayı başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makamında Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ve İntertek Türkiye Ülke Müdürü Müge Heneghan tarafından Başkan Şahin'e sertifikası takdim edildi. Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir olarak kadınların duygusal zekasını yönetime katarak, yönetimde çeşitlilik oluşturduklarını aktararak, kadın elinin değdiği yerde güzelliklerin, iyiliklerin, sabrın ve merhametin yeşerdiğini söyledi. İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesine yönelik çalışan kurumlara Sürdürülebilirlilik Akademisi ve İntertek işbirliğinde verilmeye başlanılan sertifika, bu konudaki olumlu örneklerle iş dünyasındaki dönüşüme destek verdi. Çalışanlarının yüzde 22'si kadın çalışandan oluşan Büyükşehir, yönetimde kadın istihdamını destekleyerek yönetimin yüzde 28'ini kadın yöneticiden kurdu. Yönetimdeki kadın sayısını Avrupa standartlarına uygun olarak en az yüzde 30'a çıkarmak için çalışmalara başlayan Büyükşehir, küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak yayılması hedeflenen dönüşüm, adil toplum oluşturma amacına hizmet etti. Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki alanlarındaki çalışmalar cinsiyet eşitliği kriterleriyle denetimler İntertek tarafından gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, iş hayatında kadına eşitlik prensipleri kapsamında şu taahhütlerde bulundu:

"Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması. Ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması. Güvenli çalışma koşullarının sağlanması. Şiddet ve tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması. Tedarik zincirinin politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi. Cinsiyet ayrımcılığına karşı sosyal etki oluşturulması. Tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması." - GAZİANTEP