Başkan Sabırlı'nın girişimleriyle 6 caminin halısı yenilendi
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Başkan Sabırlı'nın girişimleriyle 6 caminin halısı yenilendi

01.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:53
Başkan Sabırlı'nın girişimleriyle 6 caminin halısı yenilendi

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleri sonucu 6 caminin halısı yenilendi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleri sonucu 6 caminin halısı yenilendi.

İlçede yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini toplayan Başkan Cumali Sabırlı, cami halılarının yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen ay Kaşıkçılar Mahallesi, Arnas Mahallesi, Altındere Kırıkhan ve Çatbayır camilerinin halılarını yenileyen Başkan Sabırlı, bu ay da Ulubeyli Mahallesi Merkez, Akıncılar, Keyitaş, Düzbaşı, Balcılar ve Merkez Mela Hamza camilerinin halılarının serilmesini sağladı.

Vatandaşın talebi üzerine çalıştıklarını dile getiren Başkan Sabırlı, "Bizleri her daim yardım ve destekleriyle güçlü kılan ve bu halıları Gaziantep'ten bize gönderen değerli dostum iş adamı Ali Görünüş'e çok teşekkür ederim" dedi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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