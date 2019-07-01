Başkan Özdemir'e Havza Müftülüğünden ziyaret

Havza Müftüsü İlyas Akyazı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Akyazı, belediyenin müftülük çalışmalarına verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin dini istismar ederek İslam'a büyük zarar verdiğini vurgulayan Akyazı, "Müslümanlar olarak sağlam ve doğru bilgi kaynaklarını tercih edersek, bu durumların tekrar yaşanmasının önüne geçebiliriz. Terör örgütlerini konu alan ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan kitap setini sizlere hediye ediyoruz." dedi.

Özdemir de ziyaretten ötürü teşekkür ederek, "Hediye ettiğiniz kitap seti bu tür örgütlere karşı mücadelenin bir parçası. Dini maske olarak kullananların şerrinden Mevlam bizleri korusun. 15 Temmuz'da bu ülke hainlerin gerçek yüzünü gördü. Bu millet çok ihanet gördü ama bunun gibisini görmedi. Allah bir daha göstermesin." diye konuştu.

Çocuk ve gençlerin doğru dini bilgilerle donanmasında müftülüğe önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Özdemir, "Havza Belediyesi olarak bizler de her zaman elimizden geldiğince destek olacağız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez birliği, bayrağımız ve dinimiz için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Akyazı, Özdemir'e din istismarını anlatan kitap seti hediye etti.

Kaynak: AA