Başkan Özçınar'dan örgü ördüğü fotoğrafla 'evde kalın' çağrısı İZMİR'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, sosyal medya hesabından örgü ördüğü fotoğrafı paylaşarak, vatandaşa 'evde kalın' çağrısı yaptı.

İZMİR'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, sosyal medya hesabından örgü ördüğü fotoğrafı paylaşarak, vatandaşa 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Başkan Özçınar, örgü ördüğü fotoğrafı, sosyal medya hesabından, "Acil durumlar dışında ben de evdeyim. Çünkü hayat eve sığar" notuyla paylaştı.Başkan Özçınar, "Kardeşimin yeni bebeği oldu. Ona battaniye örmek istedim. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem de tüm milletimiz için evde kalmamız gereken bu süreçte çok fazla sosyal medya, televizyon izlemek de iyi değil. Her şeyi uygun zaman dilimlerinde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de zorunlu olmadıkça evden çıkmadığım bu süreçte, yeni doğan bebeğimize bir battaniye örmek istedim. Benim içinde değişiklik oldu, güzel oldu. Kendi evimde oturdum ve örmeye başladım. Ailemin de hoşuna gitmiş ve çekmişler. Paylaşmaya karar verdik. Geri dönüşler de çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: DHA