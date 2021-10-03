Başkan Oral: 'Kapımız muhtarlarımıza her zaman açık' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Oral: "Kapımız muhtarlarımıza her zaman açık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Oral:

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir'i ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir'i ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği'nin, 14. Olağan Genel Kurul sonrasında yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Kandemir'i ziyaret ederek, kendisini ve yönetimini kutladı. Dernek çalışmaları hakkında Başkan Oral'a bilgi veren Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, ilçede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Altınova'nın Yalova için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Oral da, "Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Sizler demokrasinin ilk halkasısınız. Sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercisiniz. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız muhtarlarımıza her zaman açıktır" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Pınar Deniz Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Gülben Ergen Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Oral: 'Kapımız muhtarlarımıza her zaman açık' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:36:41. #1.17#