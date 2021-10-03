YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir'i ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği'nin, 14. Olağan Genel Kurul sonrasında yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Kandemir'i ziyaret ederek, kendisini ve yönetimini kutladı. Dernek çalışmaları hakkında Başkan Oral'a bilgi veren Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, ilçede yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek Altınova'nın Yalova için önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Oral da, "Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Sizler demokrasinin ilk halkasısınız. Sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk mercisiniz. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız muhtarlarımıza her zaman açıktır" diye konuştu. - YALOVA

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