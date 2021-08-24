Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti
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Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti

Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, Ballıca mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti, dertlerini dinledi.

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, Ballıca mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti, dertlerini dinledi.

Esnaflarla istişareyi önemsediğini dile getiren Başkan Okay, "Her fırsatta bölgemizde faaliyet gösteren esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Onların her türlü görüşü bizler için son derece önemlidir. Pandemi döneminin zorluklarını atlatan esnafımızın yüzünün gülmesi bizleri çok mutlu ediyor. Biz her zaman onların yanındayız. İlçemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi adına onların ortaya koyduğu fikirleri de her zaman önemsedik. Esnafımızın bizlere olan sevgisi ve muhabbeti de ayrıca önemli. Ben tüm esnafımıza hayırlı ve bol kazançlı günler diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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