Başkan Mustafa Güler: Hedefimiz, Önemi Her Geçen Gün Daha da Artan 2019 Seçimleri

AK Parti Tavşanlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Kazım Aydın ve ekibi, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'i makamında ziyaret etti.



İlçe Başkanı Nejat Tülek önderliğinde 2019 seçimlerine hazırlanacaklarını kaydeden Ahmet Kazım Aydın, Başkan Mustafa Güler ve tecrübeli parti büyüklerinden edinecekleri kazanımlarla kendilerini geliştireceklerini söyledi.



Belediye Başkanı Mustafa Güler ise her zaman gençliğin yanında olduğunu vurgulayarak, genç siyasetçilere bazı tavsiyelerde bulundu.



Karşı görüşlerin fikirlerini iyi anlayıp, analiz ederek siyaset yürütmenin kendilerine fayda sağlayacağını belirten Başkan Güler "Hedefimiz 2019 seçimleri ve gerçekten her seçimden daha önemli. Burada siz gençlere de büyük görevler düşüyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın dediği gibi AK Parti gençliği ahlaklı, erdemli ve vatansever olmalıdır. Öyle insanlar olduğunuzdan şüphemiz yok. Siyasette vatandaşlarımızı sosyal statülerine veya benzeri unsurlara göre ayırmayın. Herkesi kucaklayın ve kendinizden biri olarak görün. Tabiki davamız çok önemli. Coğrafyamızda yaşananlar, burayı size 100 yıllığına emanet verdik diyen zihniyetin eseridir. Çok dikkatli, azimli ve fedakar olmalıyız. Çok çalışıp ülkemizi, milletimizi hak ettiği noktaya taşımalıyız. Hepinize bu yolda başarılar diliyorum" dedi



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Kazım Aydın, sohbetin ardından kendilerine zaman ayırarak tavsiyelerde bulup, destek sözü veren Belediye Başkanı Mustafa Güler'e teşekkür etti. (EFE) - KÜTAHYA