Başkan Mustafa Çöl, sahurda vadandaşlarla buluştu

Sandıklı Belediyesi tarafından beş yıldır Kadir gecesinde düzenli olarak gerçekleştirilen sahur yemeği geleneği bu yılda devam etti.

Sandıklı Ulu Camide düzenlenen sahur programına Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Sandıklı Belediyesi tarafından hazırlanan kahvaltılık menüler ve sahur çorbası vatandaşlara dağıtıldı.

Ulu Camii etrafına kurulan masalarda yemeklerini yiyerek oruçları için niyetlenen vatandaşlar, hep birlikte yapılan duaya el açarak sabahın ilk saatlerinde Kadir Gecesinin rahmetinden nasiplendiler.

Başkan Çöl, sahur programında yaptığı konuşmada, "Kaymakamımız, İlçe Müftümüz ve kıymetli hemşerilerimiz ile birlikte geleneksel olarak düzenlediğimiz Ulu Camide Kadir Gecesi Sahur Programına katıldık. Muhteşem bir kalabalık ve huzur dolu bir an. Rabbim kabul eylesin inşallah." dedi.

Kaynak: AA