Başkan Kurt, "Bayramlarımız aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir"
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Başkan Kurt, "Bayramlarımız aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir"

Başkan Kurt, 'Bayramlarımız aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçilerden oluşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçilerden oluşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kurt dünyayı saran pandeminin son bularak yeniden eski bayramlarda olduğu gibi insanların bir araya gelebildiği, sarılabildiği günlere kavuşmayı dile getirdiği mesajında, "Toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt bayramlarda insanların bütün kırgınlıkları ve dargınlıkları unutarak kardeşçe kucaklaşması gerektiğini aktardığı mesajı şu ifadeler ile tamamladı: "Karabüklü gurbetçiler olarak öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin ilimiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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