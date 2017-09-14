Başkan Karalar: "Çocuk Dostu Belediye Olarak Anılmak Bizi Onurlandırdı"

Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik Hayata Destek Derneği ile UNICEF arasında gerçekleştirilen projeye destek veren Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür plaketi verildi.



Hayata Destek Derneği'nden Taylan Cengiz ve Emre Dönmez Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi ile ilgili dernek üyeleri Başkan Zeydan Karalar'a verilen destekten ötürü teşekkürlerini iletti.



Hayata Destek Derneği'nden Taylan Cengiz yaptığı açıklamada, çocuk dostu belediyecilik konusunda Seyhan Belediyesi'nin önemli işler yaptığının altını çizdi. Cengiz, "Özelilikle geçici tarım işçileri konusunda UNICEF çocuk işçiliğinin engellenmesi konusunda mücadele ediyor. Hayata destek derneği ile birlikte Seyhan Belediyesi'nin yürüttüğü bu projeden dolayı özellikle övgüleri ve tebrikleri iletiyorum. Özellikle çocuk dostu belediyecilik konusunda Seyhan Belediyesi'nin büyük adım attığını düşünüyoruz. Bundan sonra da yapacağımız faaliyetlerle güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.



Adana'nın çok göç alan ve yıllarca düzensiz büyüyen bir il olmasının altını çizen Başkan Zeydan Karalar, burada göçle birlikte en çok mağdur olanların çocuklar olduğuna vurgu yaptı. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için gereken bütün çabayı göstermekten yana olduklarını belirten Başkan Karalar, çocuk dostu belediye olarak anılmanın kendilerini onurlandırdığını söyledi. - ADANA